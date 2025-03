Jesús María: adulta mayor desalojada volverá a su hogar tras llegar a acuerdo con su hijo

Después de años de disputa legal, Pascuala Quiero, una adulta mayor de 81 años, podrá volver a su vivienda en Jesús María tras llegar a un acuerdo con su hijo, Sergio Hung. La mujer había sido desalojada luego de un conflicto por la titularidad del inmueble, pero gracias a la mediación del alcalde Jesús Gálvez Olivares, ambas partes aceptaron una conciliación.

El problema comenzó en 2016, cuando Pascuala retornó de Chile tras la muerte de su esposo y se instaló en la casa familiar en el jirón Huayna Cápac. Sergio Hung, quien vivía allí, la denunció por la propiedad, mientras que ella lo acusó de abandono. Finalmente, el Poder Judicial ordenó su desalojo, dejándola sin un lugar donde vivir.

Tras la intervención del municipio, se acordó la subdivisión de la casa para que ambos puedan habitarla sin conflictos. Pascuala tendrá acceso a un departamento en la primera planta, mientras que su hijo usará el segundo piso con una escalera independiente. “Siempre fue mi deseo, pero era necesario todo esto para llegar a un entendimiento”, declaró Hung.

RECIBIÓ APOYO DE VECINOS

Durante su desalojo, Pascuala Quiero recibió apoyo de vecinos y no descarta la posibilidad de reconciliarse con su hijo. “Si él me dice ‘mamá, te quiero’, me haría muy feliz”, expresó. Ahora, la Municipalidad de Jesús María, junto con el sector privado, trabaja en las modificaciones necesarias para garantizar la tranquilidad de ambos.