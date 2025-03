Extorsionadores detonan bomba en colegio de Comas pese a no haber enviado ninguna amenaza previa

La institución educativa, Nikola Tesla, ubicada en la cuadra 58 de la avenida Universitaria en el distrito de Comas sufrió un atentado convirtiéndose así en uno de los 400 colegios que son víctimas de extorsionadores a nivel nacional.

En este caso, las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que dos sujetos a bordo de una moto llegaron al lugar, uno de ellos encendió un explosivo de fabricación casera, lo arrojó a la fachada del colegio y emprendió la huida.

Esto ocasionó un daño a la construcción destruyendo ventanas y perjudicando el estado de la pared. Por parte del colegio decidieron que se suspendan las clases del presente año para proteger a los alumnos de inicial y primaria que forman parte del colegio.

No recibieron amenazas

“Nosotros no hemos recibido amenazas, no hemos estado enterados de ninguna amenaza. Esto nos cae de sorpresa. Yo creo que es una injusticia total porque no hay ninguna seguridad por parte de la comisaria y del Gobierno que no hace nada ni la presidenta ni el ministro de Educación. ¿Qué cosa están esperando? ¿Qué maten a los niños? ¿A los profesores? ¿A los padres? Cerramos porque no sabemos que hacer”, afirmó una de las máximas autoridades de la institución quien lucía notablemente afectada emocionalmente.