Incendio en Barrios Altos: donan ropa y víveres para familias damnificadas

Las llamas arrasaron con sus hogares y ahora intentan aferrarse a la esperanza. Decenas de familias quedaron damnificadas tras el incendio que consumió un inmueble en el jirón Cangallo, en Barrios Altos, el último martes. Entre lágrimas, relatan el dolor de haberlo perdido todo.

“Yo vi cómo se quemó mi casa, quise apagar el incendio, pero no pude”, cuenta un afectado, mientras otro menciona que nunca había vivido algo tan terrible. Pese al apoyo brindado por la Municipalidad de Lima con víveres, colchones y carpas, los damnificados piden una solución más concreta, pues las condiciones actuales no son adecuadas, sobre todo para familias con niños y estudiantes.

“Para mí, esto no es vida. ¿Cómo voy a cocinar, cómo me voy a bañar?”, señala una madre de familia que lleva cuatro noches durmiendo en una carpa. La municipalidad anunció la entrega de más de 30 predios para los afectados, pero muchos temen que esta medida no compense sus pérdidas. “No va a cubrir lo que teníamos, salimos solo con la ropa que llevábamos puesta”, reclama otra damnificada.

DONAN ROPA Y VÍVERES

Mientras tanto, organizaciones sociales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social e INDECI se han sumado a las donaciones de ropa y víveres. Incluso, grupos como los Boy Scouts han llevado alimentos y bebidas. Aún así, los afectados esperan una pronta respuesta que les permita volver a sonreír.