Continúa búsqueda de mujer que desapareció tras caída del puente Chancay

Continúa la incertidumbre en la familia de Patricia Liberto Salcedo, quien lleva 20 días desaparecida tras la caída del bus en el que viajaba al río, luego del colapso del puente Chancay el pasado 13 de febrero.

Desde Comas, su hermana Ana María Liberto, quien también iba en el bus junto a Patricia, pidió a las autoridades no detener la búsqueda. "Pido que nos ayuden porque hasta ahora no tenemos respuesta", indicó, asegurando que las cámaras de seguridad del terminal de Cruz del Norte confirman que ambas abordaron el bus.

A este pedido se sumó la de su sobrina, quien señaló que, pese a la búsqueda policial que se inició el pasado 13 de febrero, aún no hay rastro de ella.

"Pedimos ayuda a las autoridades para que realicen una búsqueda exhaustiva. Han pasado 20 días y no sabemos absolutamente nada de mi tía. Dios no quiera, pero podría estar debajo del puente, no lo sabemos", expresó su sobrina.

La familia se ha dividido para recorrer distintos lugares en su búsqueda, luego de que un testigo afirmara haberla visto deambulando por las calles de Chancay.

DENUNCIAN DESATENCIÓN DE NORVIAL

Un familiar denunció que la concesionaria Norvial, responsable de la vía, se comunicó hace algunos días para ofrecer un seguro de solo mil (1.000) dólares, desentendiéndose de sus responsabilidades por el accidente. "Es una burla para toda la familia", afirmó.