Incendio en Ancón: familias afectadas piden ayuda para ser reubicadas

Un incendio de gran magnitud consumió más de 20 viviendas en el asentamiento humano Señor de Cachuy, en Ancón, dejando a decenas de familias damnificadas y cobrándose la vida de un menor de edad.

Los residentes de la zona afectada lo han perdido todo y han hecho un llamado urgente a las autoridades para recibir apoyo en la reconstrucción de sus hogares y la recuperación de sus pertenencias.

"Todas nuestras cosas se han perdido, no he podido recuperar nada. Esta es la triste realidad que vivimos aquí, no tenemos autoridades que nos apoyen", expresó uno de los damnificados.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, y los afectados continúan a la espera de ayuda gubernamental. "Esperamos que el gobierno nos apoye, porque como peruanos queremos vivir en un terreno adecuado y estable", señaló.

Algunas familias han recibido carpas por parte de la municipalidad, pero solicitan ser reubicadas debido a que la zona sigue representando un peligro. Los damnificados advierten que los cables eléctricos expuestos podrían generar descargas y provocar una nueva tragedia.

EMPADRONAMIENTO A LOS AFECTADOS

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana de Ancón informó que se está realizando el empadronamiento de los damnificados para coordinar la entrega de ayuda y evaluar soluciones para su reubicación.