Familiares de policía herido denuncian falta de medicamentos en Hospital de la PNP

El suboficial Edwin Huacausi, quien fue herido de bala por delincuentes en Ate mientras combatía el crimen, sigue luchando por su vida en el Hospital de la Policía. Sin embargo, su familia denuncia la falta de medicamentos en el establecimiento y teme que ocurra lo mismo que con el fallecido agente Brayan Pérez, cuyos familiares tuvieron que gastar hasta 3 mil soles en fármacos. Aunque el director del nosocomio, el general Ricardo Tinoco, asegura que el hospital está abastecido, reconoce que aún hay medicamentos en falta.

La escasez de insumos no es un problema aislado. Pacientes y familiares denuncian que deben adquirir costosos medicamentos por su cuenta, sin garantía de reembolso. Un oficial en retiro asegura que los fármacos disponibles están desfasados y no cubren afecciones graves, mientras que una mujer de 79 años, que viajó desde Carabayllo, no pudo encontrar el medicamento que regula su hemoglobina. Además, el trámite para la devolución del dinero invertido en farmacias particulares es lento y burocrático, tardando hasta cinco meses.

El general (r) Eduardo Pérez Rocha, especialista en Seguridad Ciudadana y Orden Interno, señaló que la administración de Saludpol debe ser fiscalizada, ya que solo se reembolsa la compra de medicamentos incluidos en el petitorio nacional, lo que deja a muchos efectivos en una situación crítica. También denunció presuntos actos de corrupción dentro del sistema que afectan directamente a los uniformados y sus familias.

EXIGEN RESPUESTAS INMEDIATAS

A pesar de las promesas de las autoridades sobre la entrega de reembolsos y la compra de los medicamentos faltantes para el Hospital de la Policía, la incertidumbre y desconfianza persisten. Familiares de los policías afectados piden mayor transparencia y acciones inmediatas para evitar que más agentes en servicio tengan que enfrentar no solo la delincuencia, sino también la falta de atención médica adecuada.