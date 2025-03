Alias 'Calitoto': cae extorsionador vinculado a atentado en 'La Casa de la Salsa'

Carlos Eduardo Lunavictoria Purizaga, alias "Calitoto", fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y señalado como un peligroso extorsionador responsable del atentado con explosivos contra el local "La Casa de la Salsa", en La Victoria. Según las autoridades, este sujeto exigía el pago de 10 mil soles a la conocida salsoteca.

Durante su detención, Lunavictoria negó las acusaciones y aseguró no estar involucrado en el ataque. "Yo no he puesto nada, estoy inválido, ¿cómo voy a hacer eso?". Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima dictó en su contra nueve meses de prisión preventiva y ordenó su reclusión en la carceleta respectiva.

MENSAJES EXTORSIVOS

De acuerdo con la Policía, en los teléfonos incautados a Lunavictoria se encontraron mensajes de extorsión que coincidían con la denuncia del representante de "La Casa de la Salsa". Las amenazas habrían iniciado en enero de este año, culminando con la detonación de un artefacto explosivo en el frontis del local, hecho que dejó tres personas heridas.

Las autoridades también vinculan a "Calitoto" con otros atentados ocurridos en San Juan de Lurigancho, incluyendo ataques a la discoteca Banana y La Taberna del Joker. Este martes, Lunavictoria ingresó a la carceleta de la Unidad de Flagrancia en La Victoria y en las próximas horas será trasladado a un penal de la capital para cumplir con la medida de prisión preventiva.