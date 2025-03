Santa Anita: 800 alumnos estudiarán en losa deportiva porque colegio está a punto de colapsar

Más de 800 estudiantes del Colegio Nacional José María Arguedas llevan nueve años estudiando en aulas prefabricadas de madera y metal, instaladas en una losa deportiva. La institución original fue declarada en alto riesgo y abandonada, pero hasta la fecha no ha sido reconstruida. Con el inicio del año escolar el 17 de marzo, los alumnos deberán enfrentarse nuevamente a las altas temperaturas dentro de estas estructuras, lo que afecta su concentración y salud.

Los propios estudiantes han expresado su malestar por la precariedad en la que reciben clases. “Desde primero hasta ahora seguimos en estas condiciones. Es incómodo, me duele la cabeza y no me puedo concentrar”, relató un alumno de secundaria. Padres de familia han denunciado la falta de acción del Ministerio de Educación y han realizado protestas exigiendo una solución inmediata.

Aunque el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) aprobó la reconstrucción del colegio, los trámites burocráticos han retrasado el proceso. Según el director del colegio, si no se agilizan los procedimientos, la construcción recién podría comenzar en 2028 y finalizar en 2030, lo que prolongaría por años la difícil situación de los estudiantes.

PELIGRO INMINENTE

Mientras tanto, la antigua estructura del colegio sigue deteriorándose y representa un peligro inminente. Tras el sismo del lunes, trabajadores y vecinos temieron su colapso. “Tuvimos que escapar porque las lunas comenzaron a moverse y pensamos que el colegio se iba a caer”, contó un testigo. Esta es la dura realidad que enfrentarán miles de escolares en diversas instituciones públicas cuando regresen a clases este 17 de marzo.