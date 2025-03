Comas: descartan daños estructurales en vivienda tras choque de patrullero municipal

Un fuerte estruendo alertó a doña María en su vivienda ubicada en la avenida Carabayllo, en Comas. Pensó que se trataba de un acto de extorsión, pero al salir se encontró con un patrullero de serenazgo empotrado en la fachada de su casa. Según testigos, el vehículo de auxilio médico habría perdido el control debido a una llanta reventada, aunque el conductor mencionó que se quedó dormido.

El impacto afectó gravemente la estructura de la vivienda, dejando la puerta inutilizable y rajando una columna. Inicialmente, los serenos se comprometieron a asumir los costos de reparación, pero la dueña de la casa denunció que no podía salir porque la puerta no cerraba. La municipalidad aseguró haber brindado apoyo con seguridad, aunque la afectada manifestó que no recibió la ayuda prometida.

Tras la denuncia del caso en el programa Buenos Días Perú, se agilizaron las gestiones para solucionar el problema. Representantes de la municipalidad se acercaron al lugar y comenzaron con la reparación del portón y los daños en la vivienda. Sagren Castro, subgerente de Seguridad Ciudadana de Comas, confirmó que se retiraría la puerta dañada y se procedería a su arreglo y pintado.

NO HAY DAÑOS EN ESTRUCTURA

Finalmente, las autoridades aseguraron que se realizó una evaluación estructural y no se encontraron daños mayores en las columnas de la vivienda. La familia afectada agradeció la intervención y espera que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el distrito.