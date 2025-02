Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: primeras pruebas definirán si se inaugura el 30 de marzo

Este jueves se llevó a cabo una jornada clave para el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mientras el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, supervisaba el avance de las vías de acceso, especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC realizaban un simulacro de operaciones en el terminal.

INSISTEN EN NUEVA FECHA DE INAUGURACIÓN

Esta es la primera de al menos tres pruebas planificadas, de las cuales dependerá si el aeropuerto inaugura el 30 de marzo o si su apertura sufre una nueva postergación. El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, Ricardo Acosta, insistió en la importancia de no establecer una nueva fecha de inauguración hasta que todas las certificaciones y sistemas de seguridad estén en regla.

"Van a hacer pruebas para ver cómo va el funcionamiento. Si se aprueba, ok, que empiece; y de lo contrario, que no den una nueva fecha hasta que todo esté listo, porque sería ya la tercera postergación. Pero, ¿cómo no van a postergar si debemos tener todos los certificados y los sistemas de seguridad en orden?", cuestionó Acosta.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, señaló que este viernes habrá una reunión clave entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP) para evaluar los avances y determinar si la fecha del 30 de marzo sigue en pie. Esta discusión responde al acta de acuerdos firmada el 30 de enero, cuando se postergó la inauguración.