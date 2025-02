Sicarios asesinan a trabajador de Perú Bus en cruce de avenidas Canadá y Circunvalación

Un nuevo caso de sicariato sacude a la capital. Un trabajador de la empresa de transporte Perú Bus fue asesinado a balazos por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, en compañía de un cómplice. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Canadá y Circunvalación.

La víctima, un hombre de 42 años cuya labor era vender boletos de viaje de los buses de la empresa, fue atacado mientras se encontraba trabajando en el paradero 6 de la avenida Circunvalación durante la tarde de este último jueves.

Según trascendió, la víctima normalmente vendía boletos en el paradero de Atacongo, pero ese día se encontraba en el lugar debido a que había sido enviado a la zona para reemplazar a un compañero que se encontraba de vacaciones.

DESCARTAN AJUSTE DE CUENTAS

La esposa de la víctima indicó que su esposo no había recibido ningún tipo de amenazas o cobros de cupos. Sin embargo, no pudo asegurar si la empresa donde trabajaba era víctima de amenazas. "Descarto un ajuste de cuentas, si fuera un ataque contra la empresa ellos deberían estar aquí, pero no hay nadie", manifestó.