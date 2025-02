Hombre con derrame cerebral pasó tres días en un auto esperando atención en hospital Mogrovejo

Un hombre que sufrió un derrame cerebral, su familia denunció que pasó tres días dentro de la maletera de un vehículo esperando ser atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, conocido como Hospital Mogrovejo, en el Cercado de Lima.

Su hermana contó que fue trasladado de emergencia el último domingo, pero en el hospital les informaron que no había camas disponibles, a pesar de su estado crítico. "Me dijeron que mi hermano estaba estable y que debía regresar al día siguiente. Él llegó con saturación en 75, pidiendo auxilio, pero no lo atendieron", denunció.

Ante la negativa del nosocomio, la familia no tuvo más opción que esperar con el paciente en una cochera, donde pasaron día y noche hasta que finalmente fue internado hoy jueves. "Dormimos en una cochera hasta ayer, recién hoy lo ingresaron", relató la hermana, quien viajó desde Barranca para acompañarlo.

NO SE QUEDARÁ EN EL HOSPITAL

El paciente, según su familia, pasó previamente por cuatro hospitales sin recibir un diagnóstico claro. Ahora, tras su ingreso al Hospital Mogrovejo, los médicos han indicado que le realizarán estudios y luego será derivado a otro centro para recibir tratamiento especializado.