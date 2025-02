Colegio inicial en SJM está en completo abandono a días del inicio del año escolar

A pocas semanas del inicio del año escolar, varios colegios de la capital se encuentran en malas condiciones, tanto en su infraestructura como en su mobiliario. Uno de estos casos es la institución educativa "Las Palomitas", ubicada en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores (SJM).

En este colegio, los salones han sido convertidos en almacenes; las sillas y mesas donde los niños deberían recibir clases están destruidas, las paredes y techos presentan rajaduras, y las ventanas rotas representan un peligro para la seguridad de los estudiantes.

Según los padres y la directora del plantel, a pesar de haber solicitado la intervención de las autoridades educativas, hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta. Incluso, cuando intentó ingresar a la institución en enero de este año, tuvo que esperar tres días para que le permitieran el acceso.

"Desconocía por completo en qué condiciones se encontraba el colegio. No hay información concreta ni detallada sobre la situación de las instituciones educativas y, lamentablemente, me he encontrado con esta realidad. La institución ha estado abandonada por casi dos años", expresó la directora.

PIDEN UNA INTERVENCIÓN URGENTE

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a las autoridades educativas, empresas privadas y a la municipalidad, tanto de Lima como de San Juan de Miraflores, para que intervengan y solucionen los problemas que afectan a la institución.

Los padres de familia denunciaron que han recibido múltiples promesas de remodelación y han presentados solicitudes a la Ugel, pero hasta la fecha no ha habido ninguna intervención. Además, recordaron que el año pasado el colapso de uno de los techos estuvo a punto de causar una tragedia.