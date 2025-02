Rímac: capturan a implicado en explosión de dinamita en vivienda

Un atentado con explosivos sacudió la tranquilidad del distrito del Rímac durante la madrugada, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta detonaron un artefacto explosivo en la fachada de una vivienda sin previo aviso ni amenazas. Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que uno de los individuos descendió del vehículo, encendió lo que parecía ser un cartucho de dinamita y huyó rápidamente antes de que se produjera la explosión.

La propietaria de la vivienda afectada se mostró desconcertada y atemorizada, asegurando que no ha recibido amenazas ni ha sido víctima de extorsión. "No tengo problemas con nadie, no tengo negocio propio, solo trabajo en un pequeño local", declaró con evidente preocupación. Vecinos del sector también manifestaron su alarma ante este acto de violencia, especialmente porque a pocos metros del lugar se encuentra una caseta de serenazgo.

A pesar de la cercanía de este módulo de seguridad, la víctima denunció que tanto la Policía como el serenazgo tardaron más de media hora en llegar al lugar. Este retraso ha generado indignación en los residentes, quienes exigen una mayor presencia policial y medidas para evitar nuevos ataques.

INTERVIENEN A PRESUNTO IMPLICADO

Horas después del atentado, la Policía Nacional logró intervenir a un sujeto que presuntamente estaría involucrado en el ataque. El detenido fue puesto a disposición de la Depincri del Rímac para las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, la agraviada y los vecinos esperan que se esclarezca el caso y se identifique a los responsables de este violento hecho.