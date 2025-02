¡Cuidado! Migraciones alerta sobre "falsos tramitadores" que ofrecen citas para pasaportes

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta a los ciudadanos sobre la existencia de tramitadores fraudulentos que prometen facilitar la obtención de pasaportes. Estos individuos, que operan tanto en persona como a través de las redes sociales, se aprovechan de la necesidad y la ignorancia de las personas para hacerles creer que pueden conseguirles una cita para obtener su pasaporte de manera más rápida y sencilla.

Carlos Sernaque, representante de Migraciones, advierte a los ciudadanos que no recurran a terceros para obtener su pasaporte. "No recurrir a terceras personas, no recurrir a lugares externos toda vez que pueden ser engañados, estafados y también estarían incurriendo en un presunto delito por estar presentando documentación falsa", advierte.

AGENCIAS DE VIAJES

Además de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad de Breña están interviniendo las agencias de viajes que presuntamente trabajarían en coordinación con estos tramitadores fraudulentos, ofreciendo citas con información falsa.

El representante de Migraciones también advierte que aquellos que acudan con documentación obtenida de manera irregular no serán atendidos y podrían verse afectados por las consecuencias legales de esta acción.