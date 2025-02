Colapso del puente Chancay deja en evidencia la precariedad de la infraestructura vial del país

La reciente caída del puente Chancay ha generado gran preocupación respecto al estado de la infraestructura vial en el Perú. La tragedia, que cobró la vida de dos ciudadanos, no solo expone las deficiencias estructurales de las carreteras y puentes del país, sino también la falta de reacción y compromiso de las autoridades.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, generó controversia con sus declaraciones, al afirmar que la tragedia no le sorprende debido a la antigüedad del puente. “Teniendo en cuenta la antigüedad del puente, aproximadamente 60 años, no me sorprende que esto haya ocurrido”, señaló Adrianzén.

Ante la gravedad de los hechos, el jefe del Gabinete optó por responsabilizar a terceros, señalando que el puente era parte de una concesión y que el mantenimiento dependía de la empresa concesionaria. "No tenemos información exacta sobre la fecha de las últimas acciones de mantenimiento y supervisión del puente, pero podemos decir que se trató de un fenómeno de lluvias intensas que habría provocado el colapso", declaró.

ESPECIALISTA OPINA

Para Edwin Derteano, presidente de la fundación "Transitemos", estas declaraciones reflejan la falta de capacidad y compromiso de los funcionarios públicos. Derteano agregó que la tragedia evidencia la ineficiencia del Estado en la planificación de grandes proyectos.