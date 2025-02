Tragedia en Chancay: pasajero cuenta los momentos de terror que se vivió tras caída de bus al rio

La incertidumbre persiste entre los familiares de los pasajeros del bus que cayó al río tras el colapso del puente Chancay, en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Hasta el momento, se han reportado dos personas fallecidas, más de 30 heridos y varios pasajeros que resultaron ilesos.

Vicente More, uno de los pasajeros del bus de la empresa Cruz del Norte, relató los momentos de terror que vivió cuando la unidad cayó al río junto con la infraestructura durante la madrugada de este viernes 14 de febrero. Según su testimonio, viajaba en la cuarta fila y, afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

"Gracias a Dios, estoy bien de salud. Me he hecho estudios y solo tengo golpes en los brazos y las piernas, pero todo está bien. Lamentablemente, hay otras personas que no están en buen estado y permanecen internadas en Chancay y en Lima", declaró.

RESPONSABILIZA A NORVIAL

More responsabilizó del accidente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la empresa concesionaria Norvial por la falta de mantenimiento en la infraestructura. "Ha sido una negligencia, porque sabían (que es temporada de lluvias y que posiblemente) habría huaicos. Tenían que prevenir", expresó.

Además, cuestionó la falta de medidas preventivas en la zona. "Lo que hicieron en la descolmatación del río, nada más. Normalmente, en esta temporada hay señalización y autoridades verificando el caudal del río, pero esta vez no hubo nada", criticó.