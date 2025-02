MTC habilitará 5 rutas de buses que trasladarán a pasajeros al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

A un mes y medio de la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha proporcionado información crucial para los viajeros. Actualmente, los viajeros pueden acceder al aeropuerto en vehículo privado, taxi o a pie. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, el acceso peatonal será descartado para el nuevo aeropuerto.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, ha aclarado que no se eliminará el acceso peatonal por completo, sino que se hará a través del servicio de transporte público. Explicó que no es razonable esperar que alguien camine desde la entrada de Morales Suárez, ya que son 3 km de distancia, una longitud que no se ve en ningún aeropuerto del mundo.

RUTAS

Para facilitar el acceso al aeropuerto, el MTC habilitará cinco rutas de autobuses que llegarán directamente al aeropuerto. La ruta que cubrirá la zona central comenzará en la Plaza Dos de Mayo. La ruta sur comenzará en la avenida Cuba, la ruta norte en la avenida Izaguirre. Desde Ventanilla, el paradero inicial será en el Óvalo La Playa y la ruta Quilca transportará pasajeros desde la próxima estación del aeropuerto de la Línea 2 del Metro de Lima, que llegará a la antigua terminal.

Es importante mencionar que en ninguno de estos servicios se permitirá viajar con equipaje de bodega. Según David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los pasajeros solo podrán llevar equipaje de mano, mochilas o carry on.

Se espera que 52 autobuses estén en funcionamiento para el 30 de marzo. Sin embargo, aún no se ha establecido un horario de atención durante la madrugada para estos servicios. Además, el Ministro de Transportes ha indicado que el puente Santa Rosa, que también facilitará el acceso al aeropuerto, se completará a principios de 2027.