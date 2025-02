Investigan caída de recién nacida en hospital Sergio Bernales: madre exige justicia

En el Hospital Sergio Bernales, una recién nacida de tan solo 20 días de vida se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una caída de su incubadora. La pequeña se encuentra luchando por su vida con una fractura de cráneo y una hemorragia interna en el cerebro.

Julissa Vargas, la madre de la menor, exige justicia y una explicación sobre lo ocurrido. Desde el pasado jueves, Julissa pasa sus días y noches al lado de su pequeña, buscando respuestas. Fue en este mismo hospital donde dio a luz mediante cesárea el pasado 21 de enero.

Tras hacerse pública la denuncia, el director del Hospital Sergio Bernales, Dr. César Baltazar Mateo, ofreció declaraciones. "Hasta hoy he realizado mis investigaciones y los médicos no han estado involucrados en esto. Aparentemente es el área de enfermería técnica donde se ha cometido el error de no estar al lado del paciente", comentó el Dr. Mateo, añadiendo que el incidente está aún bajo investigación.

INICIAN INVESTIGACIÓN

La madre teme que su hija, quien sufre de una fractura en el cráneo y una hemorragia en la parte interna del cerebro, pueda quedar con secuelas para toda la vida. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ha comunicado que ya han iniciado las diligencias correspondientes y se han apersonado hasta el hospital en cuestión para solicitar información.