Giuliana Rengifo exige mayor seguridad: “Las extorsiones vienen del penal de Río Seco”

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo denunció ser víctima de extorsionadores, quienes le exigen una fuerte suma de dinero a cambio de su seguridad y la de sus seres queridos. Según la artista, desde hace días viene recibiendo constantes llamadas y mensajes amenazantes, en los cuales los delincuentes fingen ser seguidores suyos para luego exigirle colaboración económica. “Nosotros como artistas estamos vulnerables, no sabemos si nos van a disparar o lanzar una granada”, expresó preocupada.

En los audios revelados, los extorsionadores intentan persuadirla diciendo que no se trata de una amenaza, sino de una solicitud de apoyo. “La calle está dura y ya no queremos delinquir”, mencionan en uno de los mensajes, asegurando que varios negocios y empresarios de Piura ya les han dado dinero. Sin embargo, al no recibir respuesta de Rengifo, los delincuentes elevaron la presión enviando amenazas directas contra su familia en Piura.

Uno de los mensajes más alarmantes advierte que, de no cumplir con el pago de 35,000 soles, podrían atentar contra un familiar suyo en una zona específica de la ciudad. La cantante denunció que estos mensajes provendrían de presos en la cárcel de Río Seco, cuestionando cómo es posible que tengan acceso a teléfonos y sigan operando desde prisión. “Es sorprendente que ellos sigan extorsionando desde la cárcel, ¿Qué pasó con nuestras autoridades?”, reclamó indignada.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Esta no es la primera vez que Giuliana Rengifo sufre este tipo de amenazas. En 2023, ya había denunciado una situación similar, pero los criminales no desistieron. Ahora, al ver que el caso no avanza con rapidez, decidió hacerlo público nuevamente, exigiendo a las autoridades mayor celeridad en la investigación. “Yo no hablo con delincuentes, voy directo a las autoridades, pero necesito que actúen antes de que algo pase”, manifestó preocupada por su seguridad y la de su familia.