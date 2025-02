"Los médicos no están involucrados": director de hospital Sergio Bernales descarta negligencia tras caída de bebé

El director del hospital Sergio Bernales, César Baltazar, se pronunció sobre la denuncia de una madre de familia, quien reportó una presunta negligencia luego de que su bebé cayera de una incubadora y sufriera una fractura en el cráneo.

Baltazar aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, aunque descartó la participación del personal médico en el incidente. “Hasta donde yo he investigado, los médicos no han estado involucrados en esto”, declaró a los medios de comunicación.

“Aparentemente, el error ocurrió en el área de enfermería técnica por no haber estado atenta al paciente. Sin embargo, esto aún está en investigación y no puedo afirmar responsabilidades hasta esclarecer los hechos. Quiero que quede claro que esto no quedará impune”, afirmó el director del hospital.

Asimismo, señaló que las sanciones para el responsable podrían ir desde una suspensión temporal hasta el retiro definitivo del hospital, dependiendo de la gravedad del caso. “Según la falta cometida, se aplicarán las sanciones correspondientes”, indicó.

LOS HECHOS

La madre de familia denunció que dejó a su bebé en el hospital Sergio Bernales de Collique, en el distrito de Comas, y posteriormente recibió la noticia de que el menor había caído por uno de los agujeros de la incubadora. Expresó su temor de que su hijo sufra secuelas en el futuro; sin embargo, el especialista aseguró que el neonato se encuentra estable y descartó cualquier posible consecuencia a largo plazo.

“La lesión realmente no es grave como para pensar en secuelas, además, los niños se recuperan muy rápido. La bebé está evolucionando bien y respondiendo favorablemente al tratamiento”, expresó Baltazar.