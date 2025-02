Familia de Bill Orosco preocupados tras atentado contra el artista: “Le han dicho que se ponga en línea”

Continúan los atentados contra músicos en la capital. La madrugada de este viernes 7 de febrero, un delincuente dejó un explosivo en la vivienda del cantante de cumbia Bill Orosco, primo de Deyvis Orosco. El ataque ocurrió en la Alameda Johnny Orosco, en la zona de Collique, distrito de Comas.

Javier Orosco, tío del artista y hermano del fundador del grupo Néctar, informó que el atentado ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., causando pánico entre los familiares que se encontraban en la casa. La explosión provocó serios daños en la puerta principal de la vivienda.

Asimismo, señaló que en ningún momento el cantante le mencionó haber recibido amenazas de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra su familia.

“Nunca me comentó (que estaba recibiendo amenazas de extorsionadores). De repente, por miedo, no nos dijo nada. Después del atentado, me contó que los delincuentes le han dicho que ‘se ponga en línea’. Si lo hubiera sabido antes, habría estado en alerta”, expresó.

PRESENTACIÓN EN CHILE

El ataque ocurrió pocas horas antes de que Bill Orosco y su orquesta viajaran a Chile para una presentación. Sin embargo, su tío confirmó que el viaje no será cancelado, ya que tienen un contrato que cumplir. “Es una persona responsable, sí o sí tiene que ir, tiene que seguir trabajando”, afirmó.