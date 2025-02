Psicólogo opina sobre pelea de dos mujeres por un asiento del Metropolitano: "La más necia gana"

Dos mujeres se pelean por un asiento en el Metropolitano y al final viajaron una encima de la otra. Ninguna de las dos dio su brazo a torcer mientras otro usuario grabó gran parte de la escena.

Jorge Yamamoto, psicólogo social conversó con Panamericana para brindar su opinión sobre este jocoso, pero preocupante asunto: “En una sociedad mínimamente normas y aquello que la norma no cubre lo hará el sentido común y sobre eso se basa el respeto. Entonces, normas de quien tiene el acceso al asiento se discute y se resuelve el tema, pero cuando la ciudadanía falta en ese cumplimiento de normas, carece el sentido común", afirmó el experto.

Además el psicólogo comentó que esta situación se debe a problemas que abundan en la sociedad: estamos "no hay control policial y judicial, entonces, se vuelve la tierra de nadie y el que gana es el más necio. No podemos afirmar quien tiene la razón, pero en el mundo civilizado se discute y se toma una decisión, pero ahí se cierra y la necedad gana: una no quiere pararse y la otra se sienta literalmente encima de la otra porque ninguna se para. No sabemos como concluyó el problema, pero al final la más necia ganaría", sentenció.

El Congreso también es una muestra de la debacle social

Yamamoto comparó esta inútil batalla por una siento con las autoridades: "Y si las dos son necias se quedarán en esa extraordinaria imagen del nivel de descomposición social en el cual estamos viviendo. Y esa imagen está en el Congreso, en las peleas, en las peleas que hay en los colegios y en la calle”.

No obstante, el psicólogo comentó que existen formas mediante las cuales se puede combatir este tipo de situaciones, pero se trata de trabajos conjuntos como población: “En las sociedades de alto bienestar que hemos estudiado hay un elemento común: la persona piensa primero en el vecino, envés de pensar en sí mismo y así ese vecino va a tener a todos los vecinos pensando en los demás y se lleva una convivencia maravillosa y de progreso, pero aquí es la inversa: yo solo pienso en mí y el resto… entonces, este proceso nos lleva a perder tiempo, perder parte del hígado semana a semana y destruir nuestro bienestar. Entonces, más que nunca la necesidad de un plan de valores y de un plan de reforzamiento para cumplir las normas y con consecuencias. Porque el tráfico que es el epítome del caos se puede resolver mes a mes con un buen reforzamiento, luego con una conciencia con castigos que se cumplen y vamos a ver que sí se cumplen las normas y que es una cosa extraordinaria para la familia y para el país”.