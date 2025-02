Más de 27 millones de peruanos están hábiles para sufragar en elecciones del 2026

Si las elecciones generales fueran hoy, más de 27 millones de ciudadanos estarían habilitados para votar, según el primer simulacro del padrón electoral presentado por Reniec. De este total, 13.8 millones son mujeres y 13.6 millones son hombres, una distribución equitativa que, según la jefa del organismo, Carmen Velarde, debe ser considerada por quienes diseñen políticas públicas y planes de gobierno.

Lima concentra la mayor cantidad de votantes con 8.7 millones, seguida por La Libertad y Piura. Además, se estima que más de 1.1 millones de peruanos en el extranjero podrán sufragar. En cuanto a la diáspora peruana, Reniec destacó que Estados Unidos alberga a más de 390,000 votantes habilitados. No obstante, el proceso electoral enfrenta un problema crítico: aún figuran en el padrón 8,085 ciudadanos fallecidos.

Velarde explicó que este problema se debe a que muchas familias no registran formalmente la defunción en Reniec, ya que el certificado médico de defunción no es suficiente para dar de baja a una persona en la base de datos oficial. Ante esta situación, Reniec anunció medidas correctivas. Si los familiares no inscriben la defunción, el organismo aplicará una medida cautelar para retirar del padrón a estos ciudadanos.

SOBRE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Además, se ha instado a 109,000 adultos que aún poseen el DNI amarillo a actualizarlo y a 2.1 millones de peruanos a renovar su documento vencido. El cierre oficial del padrón electoral está programado para el 12 de abril. Aunque en elecciones anteriores se ha permitido votar con DNI caducado, Reniec enfatizó que esta no debería ser una práctica recurrente y exhortó a la población a actualizar su documentación.