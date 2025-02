VES: Destrozan puerta de clínica dental con dinamita

En el distrito de Villa El Salvador (VES), el propietario de una clínica dental se convirtió en víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un sujeto destrozara la puerta de dicho establecimiento con un artefacto explosivo.

El hecho ocurrió en horas de la noche. Las cámaras de seguridad lograron captar la llegada del criminal, quien se dirigió a la puerta del negocio ubicado en el Sector 2 Grupo 8, para encender una dinamita, cuya detonación, afortunadamente, no dejó heridos ni pérdidas humanas que lamentar.

DESCARTA AMENAZAS

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el dueño del centro odontológico señaló que en los más de 40 años que lleva operando, es la primera vez que le ocurre un atentado de este tipo, asimismo, descartó haber recibido amenazas o extorsiones previo al ataque.

"No (he recibido amenazas), para nada, pero como me dice la policía, puede ser que sea un aviso [...] nunca (he recibido amenazas)", sostuvo la víctima.