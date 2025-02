SJL: mujer desaparece tras salir a retirar dinero de agencia bancaria

Una madre de familia, identificada como Heidy Ticona Ramírez, se encuentra desaparecida luego de salir de su vivienda con la intención de retirar dinero de una agencia bancaria en el distrito limenño de San Juan de Lurigancho.

Su desaparición ha causado gran preocupación entre sus familiares, quienes la buscan intensamente. Las cámaras de seguridad del distrito lograron captar a Ticona Ramírez caminando por algunas calles alrededor de las 5:00 p.m., pero posteriormente se le perdió el rastro.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Los familiares de la mujer acudieron a la comisaría de Santa Elizabet para presentar una denuncia formal por su desaparición. El esposo de Ticona Ramírez hizo un llamado al Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que intervenga en el caso.

"Ella me dijo que iba a retirar dinero, aquí a dos cuadras de nuestra casa, me avisó mediante WhatsApp. Si me estás escuchando, te pedimos que vuelvas a casa, te esperamos con los brazos abiertos", expresó el esposo de la desaparecida.