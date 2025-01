Joven señalado como extorsionador demandará a Mininter y PNP por difamación

Ángel Pierre Córdova Hoces, incluido en la lista de presuntos sicarios y extorsionadores más buscados difundida por el Ministerio del Interior, ha decidido dar la cara y defender su inocencia. Sin antecedentes penales ni policiales, asegura que nunca ha sido intervenido por la justicia y que la acusación ha generado un daño irreparable a su familia y su negocio.

"Me llamo Ángel Pierre Córdova Hoces y no tengo alias como me mencionan en televisión. Me han hecho un daño tremendo a mi familia y a mi negocio", declaró. Ante esta situación, ha anunciado que presentará una acción de amparo para exigir que se haga pública la información sobre la carpeta fiscal vinculada a la investigación en su contra.

OTROS ACUSADOS

Córdova Hoces no es el único que niega su implicación en estos delitos. Hasta el momento, cuatro de los mencionados en la lista han salido a rechazar las acusaciones. Víctor Eduardo Meza Escobar, presentado como alias "chileno", también ha dado su versión alegando su inocencia, afirmando que es empresario y se dedica a la producción de eventos. Sin embargo, a diferencia de Córdova, sí cuenta con antecedentes por robo.

Otro de los señalados, Juan Antonio García Flores, ha sido el único respecto al cual la PNP ha reconocido haber cometido un error. Además, el sereno Carlos Lunavictoria, también vinculado a la lista de presuntos extorsionadores, aún no ha recibido respuesta formal a sus cartas notariales.

Sobre estos cuestionamientos, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, defendió la difusión de la lista, señalando que no es necesario que un extorsionador tenga antecedentes previos. También explicó que los nombres provienen de denuncias de víctimas y que revelar sus identidades pondría en riesgo sus vidas.