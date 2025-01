Chorrillos: Incendio forestal causa pánico entre público de concierto

En el distrito de Chorrillos, un incendio forestal se registró en medio del desarrollo de un concierto el último fin de semana, generando preocupación entre el público asistente y los músicos encargados del show.

En las imágenes registradas por uno de los asistentes al evento, se puede observar cómo un árbol empieza a ser consumido por las llamas del siniestro. Esto provocó que el público evacúe la zona. La policía tuvo que cerrar la vía aledaña al concierto.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni pérdidas humanas que lamentar, no obstante, las autoridades aún no logran determinar si el incendio fue provocado o no.

TU DENUNCIA SÍ IMPORTA

Ya lo sabe, usted puede hacer sus denuncias al WhatsApp de 24 Horas Mediodía. Escríbanos al número 989 598 481, si tiene alguna denuncia relacionada a su comunidad o distrito, no dude en contactarse con nosotros, porque tu denuncia sí importa.