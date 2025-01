Huaycán: vecinos atemorizados tras atentado a colegio y sauna

La madrugada del viernes 24 de enero, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la puerta del colegio Leonardo Da Vinci, en Huaycán, generando pánico entre los vecinos. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los hechos ocurrieron exactamente a las 12:14 a. m., y en el video se escuchan los disparos claramente, mientras los agresores escapan del lugar. Este ataque representa la sexta vez que esta institución sufre un atentado similar.

Gerardo Chiclla Torres, director del colegio Leonardo Da Vinci, expresó su indignación ante la falta de acción por parte de las autoridades. “Esto no son delitos comunes, esto es terrorismo urbano. El Congreso no ha tomado las cosas en serio; no hay leyes más drásticas para sancionar este tipo de actos”, declaró. Chiclla también señaló que se trata de un caso de extorsión, ya que los delincuentes exigen sumas exorbitantes de dinero, llegando a pedir hasta medio millón de soles, algo imposible de cubrir para una institución educativa.

Pero el colegio no fue el único blanco de este ataque. Minutos después, un sauna ubicado en la esquina de la misma cuadra también fue baleado. Aunque en el lugar se encontraban dos personas, no hubo heridos ni víctimas fatales, según información recopilada en el lugar. Los testigos prefirieron mantenerse en el anonimato, temiendo represalias.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Este tipo de extorsiones se ha convertido en una de las tácticas más comunes de las bandas criminales, generando una creciente preocupación entre los ciudadanos. El caso evidencia la urgencia de una respuesta más contundente por parte de las autoridades, tanto a nivel legislativo como policial, para combatir esta alarmante modalidad de terrorismo urbano.