Menor de 13 años lleva 2 días desaparecida tras subir a colectivo informal

Yelsi Huari, una joven de 13 años, se encuentra desaparecida desde el último miércoles 22 de enero, tras abordar un colectivo informal en horas de la tarde de dicha fecha en la localidad de Chilca.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la madre de la menor señaló que la joven abordó dicha unidad para llegar a la avenida Canadá en Lima, donde se iba a encontrar con su hermana mayor.

Asimismo, la madre reveló que, lamentablemente, las autoridades policiales, tanto en Lima como en Chilca, no quisieron recibir su denuncia: "Senté la denuncia (en Chilca) y me dijeron que me viniera a Lima. Vine a la Dirincri y me dijeron que vaya a Chilca, que hallá se tiene que hacer todo", dijo.

VISTA CON UNA MUJER

Asimismo, la madre de la menor reveló que tuvieron acceso a las grabaciones de una cámara en Chilca, donde se vio a su hija por última vez junto a otra chica con dirección a Lima. La familia de Yelsi exhorta a las autoridades a tomar cartas en el asunto.