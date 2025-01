Chorrillos: Hallan muerto a hombre al pie de un acantilado

En el distrito de Chorrillos, un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue hallado sin vida en horas de la mañana de este lunes al pie de un acantilado ubicado a pocos metros de la Playa Pescadores.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la zona y proceder con las diligencias correspondientes, interrogando a los vecinos y comerciantes que dieron con el hallazgo.

Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima, habría estado tomando alcohol junto a otras personas a la altura del Malecón Grau, y los efectos de las bebidas habrían ocasionado su caída.

NO DESCARTAN CRIMEN

No obstante, las autoridades no descartan la posibilidad de que esto se trate de un crimen y continuarán con las investigaciones para esclarecer el caso. Cabe precisar que la víctima aún no ha sido identificada.