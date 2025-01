Víctor Yaipén: Familiares y amigos dan el último adiós al creador y líder de Orquesta Candela

El reconocido artista, líder y fundador de la Orquesta Candela, Víctor Yaipén, perdió la vida el último domingo 19 de enero, tras una ardua batalla contra la diabetes con la que venía lidiando desde hace años.

Familiares y amigos del músico vienen llegando a la Sala Nazca del Ministerio de Cultura (Mincul), para darle el último adiós antes de proceder con su sepultura.

Los hijos de Víctor Yaipén se encuentran desde tempranas horas del día, recibiendo el pésame de los amigos y fanáticos del músico, que vienen aproximándose a la sede del Mincul.

HIJOS DESCONSOLADOS

"Es difícil, es difícil asimilar la partida de mi papá porque todas las semanas lo veíamos, lo íbamos a visitar. Va a ser difícil no verlo en su casa, no entrar a su cuarto y no verlo. Nos está costando y sé que nos va a costar mucho", dijo entre sollozos la hija de Víctor Yaipén.