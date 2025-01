Pérez Rocha critica accionar del ministro del Interior: “No tiene la capacidad”

La inseguridad sigue imparable en las calles del país, y es que todos los testimonios de los ciudadanos de a pie señalan que caminan inseguros y en palabras de ellos mismos, un celular vale más que la vida de un peruano y se sienten abandonados por el Estado.

Sobre esta situación, para el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, ex Director General de la Policía Nacional, las cifras de homicidios de este año “son el anuncio de un 2025 sumido en la violencia”.

“Los 15 primeros días en enero hemos tenido 81 muertes, quiere decir que está más el 5% si fuera así y seguimos así a fin de año vamos a terminar mucho mayor porcentaje de muertes en lo referente a lo que ha pasado el año 2024”, señaló Pérez Rocha.

Sobre las acciones del Ejecutivo para hacer frente a la delincuencia indicó: “Para comenzar conocemos que nos están faltando 50,000 efectivos policiales para tener presencia en la calle, patrullaje por eso es que no se ve lo que antes se conocía como el policía de la esquina”.

“En este momento ¿cómo va a haber control territorial? si la Fuerza Armada ya no apoya la policía porque no estamos en estado de emergencia, excepto Pataz, se están dando declaraciones que lamentablemente son engaños (…) es lamentable que se mantenga a una persona que no da buenos resultados, que no tiene capacidad y sobre todo se descubren las mentiras de este ministro del interior”, enfatizó el ex Director General de la PNP.

No cree en las medidas del Ejecutivo

Cabe señalar que, el Ministerio del Interior, por su parte, publicó un comunicado donde aseguran realizarán un plan de control territorial para frenar la delincuencia, lo que, para Pérez Rocha, es directamente una mentira más del ministro Santivañez.