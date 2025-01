Comas: dueña de clínica denuncia falta de avances en investigación de atentados

Desde el año pasado, la Clínica Universitaria, ubicada en el distrito limeño de Comas, ha sido blanco de constantes amenazas y atentados por parte de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte".

En un primer ataque, las cámaras de seguridad registraron a dos sujetos en motocicleta dejando un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda de los dueños del centro de salud, el cual detonó pocos segundos después.

Este incidente fue seguido por una ráfaga de disparos en la propia clínica, dejando dos heridos. Un mes después, la clínica sufrió otro ataque con la explosión de una granada de guerra en sus instalaciones.

DENUNCIAN QUE INVESTIGACIONES NO AVANZAN

A pesar de las denuncias ante la policía, los ataques no cesaron. Los médicos y trabajadores expresan su angustia, ya que, a pesar de contar con pruebas claras, las investigaciones policiales no han avanzado significativamente. Desde la denuncia en julio del año pasado, no se ha obtenido respuesta de las autoridades.