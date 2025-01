Padre e hija desaparecidos desde 22 días: sospechan de la pareja de la joven

El hermano de Angel Jesús Pumacayo Marín de 61 años llora con desesperación porque no conoce de su paradero desde el 25 de diciembre, pero no es el único familiar con desaparecida. Su sobrina Kelly Kimberly Pumacayo Sangama de 20 años, hija de Angel Pumacayo, está como no habida desde el 30 de diciembre.

El hombre desaparecido vivía con su hija Kelly de 20 años quien hace 5 meses llevó a su pareja Línder Castañeda Guevara de 19 años a vivir con ellos, situación que el adulto mayor no avalaba.

De acuerdo a los vecinos y familiares, la joven discutía constantemente con su padre por el desacuerdo de la relación con Línder, joven a quien habría conocido por internet y sería uno de los sospechosos por la desaparición de ambas personas.

¿CUÁNDO FUERON VISTOS POR ÚLTIMA VEZ?

Una cámara de seguridad situada a pocos metros de la vivienda de Angel Pumacayo en San Martín de Porres (SMP) lo captaron el 25 de diciembre retornando a su casa luego de comprar en una bodega del barrio.

La última vez que se supo algo de Kelly Pumacayo fue el 30 de diciembre, cuando envió un mensaje por WhatsApp a su tía diciendo que estaba pendiente ampliar la denuncia de desaparición de su papá. Cuando la hermana del señor Angel respondió, Kelly Pumacayo no contestó más.

Cabe precisar que, el 31 de diciembre peritos de criminalística realizaron en la vivienda de los desaparecidos pruebas de luminol. De acuerdo a familiares encontraron la prenda de un varón con marcas aparentemente de sangre. Asimismo, la policía canina acudió al lugar el 2 de enero, pero no hallaron rastros.