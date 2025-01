Morgue de Lima retiene restos de padre de familia fallecido en incendio por falta de personal

Renzo y Pablo Ancieta son dos hermanos quienes no solo tienen que lidiar con la pérdida de su padre, sino que, además, no han podido retirar los restos de la Morgue Central de Lima por falta de personal en la institución.

“Desde el día viernes 10 de enero que mi papá falleció nos dijeron que por falta de personal no podían verlo y que nos iban a avisar para acercarnos. Pero hemos ido todos los días y nos han dicho que no hay personal”, afirmó Pablo, uno de los hijos perjudicados por el incendio que también acabó con todo el negocio familiar.

Hermanos afirman que morgue todavía no reconocer el cadáver de su padre

Además, otra de las trabas que surgen desde la morgue es la exigencia de un pago de 50 soles por cada día en el que el cadáver permanece en sus instalaciones, no obstante, desde dicha institución no se comunican con los deudos para que puedan sustraer el cuerpo del lugar. “Pese a que mi hermano reconoció el cadáver nos siguen diciendo que no hay personal para reconocer la identidad de mi padre”.

Para poder ayudar a los damnificados pueden comunicarse con este número de ayuda: 960601757.