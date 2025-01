BBVA cancela deuda por préstamo fraudulento de 20 mil soles tras denuncia de mujer

Luego que la ciudadana Vania Ávalos, denunciara que su identidad fue suplantada y que, mediante este fraude, se solicitó un préstamo bancario por 20 mil soles, la entidad BBVA se pronunció al respecto.

A través de un comunicado, confirmó que el caso se resolvió a favor de Ávalos, ayer martes, 14 de enero. Según indicaron, se procedió con la cancelación de la deuda generada por el préstamo, así como también de la cuenta.

Además, la entidad bancaria aseguró que colaborará con las autoridades, entregando las cámaras de seguridad y toda la documentación solicitada para las investigaciones.

EL CASO

Vania Ávalos, denuncio que delincuentes suplantaron su identidad y realizaron un préstamo presencial en el banco BBVA, por un monto de 20 mil soles, generando una deuda de casi 40 mil soles. La víctima indicó que, a pesar de haber presentado diversos reclamos, no daban solución a su caso.

“Me enteré de este préstamo cuando me llamaron para informarme sobre una deuda vencida y la primera cuota de un préstamo. Me acerqué al banco para saber qué había sucedido, pero me dijeron que el préstamo había sido solicitado de manera presencial y que no había dudas al respecto”, explicó Ávalos.

La víctima señaló que las firmas utilizadas para solicitar el préstamo no coinciden con su rúbrica y que el número de teléfono celular registrado no le pertenece. Ávalos pide a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para identificar a la persona que suplantó su identidad y solicitó el préstamo en su nombre.