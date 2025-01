Habla esposa de hombre atropellado por conductor de combi en Jesús María

El ciudadano identificado como Christian Muñoz Álvarez tiene la pierna destrozada luego de que un conductor de combi, de nombre Nelson Mendizábal lo atropellara brutalmente el pasado viernes en el distrito de Jesús María.

El incidente se registró a la altura de la cuadra cuatro de la avenida Faustino Sánchez Carrión donde la víctima fue arrastrada por la calle, pero lo grave del asunto no solo es eso, lo más impactante sucedió después y es que a pesar de sus severas heridas en brazos y piernas fue devuelto a su casa.

“Tiene riesgo de una infección no puede dormir llora el dolor no puede sentar la pierna no tenemos muletas no tenemos apoyo no tenemos ayuda ahorita de dónde voy a sacar el Carrión solo me dio una ampolla”, señaló para las cámaras de 24 Horas Cinthya Mayte Ramos Reyes, esposa de la víctima.

Tiene lesiones muy graves

También señala que tras el accidente los paramédicos lo condujeron a una clínica cercana, sin embargo, solo el costo de la intervención médica iba a consumir el SOAT por completo, sin contemplar la tratamiento y medicina posterior, por ello lo llevaron al hospital Carrión, pero allí no lo pudieron atender porque el SOAT ya estaba activado en el otro centro médico.

Cabe señalar que, el chofer responsable del ataque a su esposo cuenta con una licencia para conducir autos particulares, la misma que está suspendida desde el año 2017, además acumula más de 26 infracciones de tránsito a la fecha.