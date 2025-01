Cercado de Lima: extorsionadores incendian mototaxi y dejan a familia sin su herramienta de trabajo

Un acto de presunta extorsión dejó marcada a una mujer y su familia en el pasaje García Villón, en el Cercado de Lima, luego de que delincuentes quemaran su mototaxi, principal herramienta de trabajo. El ataque ocurrió en la madrugada, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una bomba molotov, incendiando la unidad e incluso afectando a otro vehículo cercano.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, relató cómo las llamas amenazaron con consumir por completo su mototaxi. “Mis hijas estaban despiertas y avisaron rápido. Por suerte tenía un extintor, si no, se llevaba todo”, dijo entre lágrimas.

Según las denuncias, todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando un sujeto conocido como “Tito”, presunto cabecilla de una banda criminal, envió amenazas a mototaxistas informales. En los mensajes aseguraba que incendiaría los vehículos de quienes no pagaran los cobros exigidos. Uno de los mensajes decía: “Hoy he empezado a quemar las motos de mis paisanos. El año entrante no voy a tener contemplación con nadie si no pagan”.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Para los vecinos, la zona se ha vuelto intransitable debido a la inseguridad. “A partir de las seis de la tarde, nadie puede caminar tranquilo. La zona está peligrosa”, comentó uno de ellos. Mientras tanto, la víctima ha presentado una denuncia y pide protección policial para evitar otro atentado que podría acabar en tragedia.