Villa El Salvador: familias afectadas por deflagración de gas aún no encuentran justicia

Han pasado cinco años desde la trágica deflagración de gas causada por un camión cisterna en Villa El Salvador, un suceso que aún no tiene responsables, mientras las familias afectadas claman por justicia.

A pesar del paso del tiempo, el Poder Judicial no ha logrado identificar a los culpables, dejando a las víctimas con profundas secuelas físicas y emocionales sin ninguna compensación.

Marianela Liseta, dirigente de un grupo de familias afectadas, expresó la frustración de quienes aún viven con las consecuencias de esa fatídica tragedia. “No se ha conciliado nada, no se ha encontrado a los culpables, no hay absolutamente nada. Prácticamente estamos en abandono”, afirmó.

La deflagración del camión cisterna en la avenida Villa del Mar resultó en 34 muertes, 11 heridos graves y decenas de familias afectadas. A pesar de que el gobierno ha reconstruido algunas viviendas, la búsqueda de responsables sigue sin avances.

Las personas gravemente heridas, muchas de las cuales sufrieron quemaduras severas, señalaron que el Estado no se ha hecho cargo de sus tratamientos médicos, dejándolos a su suerte. "No se ha cumplido, el Estado no ha ayudado. Ni el 50% de los costos de los tratamientos han sido cubiertos. Tengo vecinos que aún necesitan cirugías", comentó Marianela.

SIN CULPABLES

El abogado Julio Rodríguez subrayó que para que las víctimas reciban una indemnización, es necesario identificar a los responsables tanto penales como civiles, algo que aún no ha sucedido, a pesar de la existencia de pruebas contra los involucradas, que podrían enfrentar hasta 16 años de cárcel.

Actualmente, se sabe que una carpeta fiscal por daños, peligro común y omisión de actos funcionales fue archivada en diciembre de 2021, mientras que la investigación que involucra al conductor del camión cisterna, a la empresa responsable del suministro y al municipio de Villa El Salvador sigue abierta, pero sin avances en la investigación.