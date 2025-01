Danny Humpire: “La persona que fue grabada no corresponde a la señorita Isabel Cajo”

El municipio de Magdalena desmintió la denuncia de robo presentada por Isabel Cajo, trabajadora del Congreso, quien afirmó que el 27 de diciembre le sustrajeron su celular en el cruce de los jirones Castilla y Comandante Espinar. Según las cámaras de seguridad del municipio, a la hora y lugar indicados, una mujer paseaba tranquilamente a su mascota, contradiciendo el testimonio de la denunciante.

El doctor en criminalística Danny Humpire analizó las imágenes y descartó que la persona grabada sea Isabel Cajo. Detalló diferencias en las características faciales, como el mentón, los pómulos y la estructura frontal, que no coinciden con las de la trabajadora del Parlamento. Esto reforzó las dudas sobre la veracidad de los hechos denunciados.

Por su parte, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez, aseguró que revisaron sus archivos fílmicos tras la denuncia y no hallaron evidencia de ningún robo. Aclaró que su prioridad era precisar que en Magdalena del Mar no ocurrió tal incidente, aunque reconoció que la revisión no fue un peritaje formal.

CAJO NO SE PRONUNCIA

Pese a los intentos de comunicación, Isabel Cajo no se ha pronunciado, ya que el número consignado en su denuncia está fuera de servicio. El caso ha generado controversia y subraya la importancia de realizar análisis más rigurosos para esclarecer este tipo de denuncias.