Caso Anís Samanez: artista shipibo-konibo denuncia suspensión de audiencia por falta de traductor

La artista shipibo-konibo Milenka Franco denunció la suspensión de la audiencia relacionada con la denuncia por presunta discriminación contra la diseñadora peruana Anís Samanez. Franco señaló que la sesión, en la que debía brindar su declaración, no se realizó debido a la falta de un traductor en su lengua nativa.

“Fui a declarar en la fiscalía (por la investigación contra Anís Samanez), pero se suspendió porque no había traductor. No entiendo términos técnicos ya que hablamos poco castellano. Pedimos un traductor porque no solo estoy yo, hay otros artistas citados”, explicó Franco.

La artista agregó que la Fiscalía ha reprogramado la declaración de los artistas shipibo-konibo afectados por las declaraciones de Samanez, aunque la nueva fecha aún no ha sido confirmada. Indicó que existen traductores shipibos y que el Ministerio Público, junto con el Ministerio de Cultura, garantizará su presencia en la próxima audiencia.

“Queremos respeto y reconocimiento para nuestro arte. Las mujeres indígenas y el pueblo shipibo seguiremos defendiendo nuestra cultura hasta las últimas consecuencias”, afirmó Franco, instando a las autoridades a fijar una nueva fecha lo antes posible.

DECLARACIONES POLÉMICAS

Cabe recordar que la diseñadora Anís Samanez generó polémica al expresar su malestar porque artesanos shipibo-konibo se negaron a compartir gratuitamente sus conocimientos ancestrales, a cambio de recibir su experiencia como diseñadora.