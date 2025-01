Alerta por aumento del caudal del río Rímac: Lluvias intensas persistirán hasta el 8 de enero

Continúa la alerta por el incremento del caudal del río Rímac y Chillón debido a las intensas lluvias en las zonas altoandinas del país. La ingeniera Katherine Calixto, especialista en hidrología del Senamhi, indicó que este aumento es característico de la temporada de lluvias que se presenta durante los primeros meses del año en la sierra peruana.

"El río ha incrementado su caudal como resultado de la estacionalidad de las lluvias. Tenemos un aviso meteorológico vigente que alerta sobre precipitaciones desde el 6 hasta el 8 de enero en las partes altas de la cuenca de los ríos Rímac y Chillón", señaló.

La especialista explicó que, aunque durante el día el caudal de los ríos Rímac y Chillón tiende a disminuir, es posible que vuelva a incrementarse durante la noche. "Hemos observado una leve tendencia de descenso en el caudal durante el día, pero existe la posibilidad de que durante la noche los niveles vuelvan a subir", precisó.

Calixto no descartó la posibilidad de activación de quebradas debido a las lluvias. Sin embargo, aclaró que por el momento no se ha emitido ninguna alerta. "No hemos registrado activación de quebradas hasta ahora, pero si las precipitaciones se intensifican, podría darse el caso", advirtió.

Para un monitoreo más preciso del caudal de los ríos Rímac y Chillón, así como del río Santa Eulalia en Chosica, Senamhi ha instalado cámaras de videovigilancia en las orillas.

LLUVIAS HASTA EL 8 DE ENERO

Se espera que las lluvias continúen hasta el 8 de enero, con precipitaciones de fuerte intensidad en las partes altas de las cuencas de Lima. "Existe la posibilidad de que los caudales aumenten en las próximas horas, especialmente durante la noche", expresó Calixto.