Vendedor de teléfonos es extorsionado y denuncia que la policía no lo ayudó

En el distrito de Santa Anita, un joven empresario luego de haber sido extorsionado y amenazado de muerte al igual que su familia siente que su vida corre gran riesgo no solo por amenazas de los delincuentes sino por presunta inoperancia policial.

El empresario dedicado a la venta de teléfonos móviles, manifiesta que la primera amenaza la recibió el pasado 21 de diciembre, por lo que tomó valor para denunciar el hecho ante las autoridades.

No atendieron su caso por esta razón

Sin embargo, advierte que la policía no tomó su denuncia por ser fiestas por fin de año.“Empezaron a hostigar en la casa de mi padre, a rondar por su vivienda y me decían en el último mensaje, que fue hace tres días, que me iban a mandar prueba de lo que ellos eran capaces”, afirmó el denunciante.

Según su denuncia, fue trasladado hacia la División de Secuestros de la PNP para formular la denuncia y fue abandonado allí por el patrullero que lo trasladó.

Cabe señalar que, las fotos enviadas por los extorsionadores y las ubicaciones le dieron la certeza a este empresario que los delincuentes hablaban en serio, sin embargo, tal como denuncia recién pudo ser tomado en cuenta por la policía hace unos días.