Conductor amenaza con arma de fuego a joven por incidente de tránsito en Miraflores

Un conductor amenazó con un arma de fuego a un joven que supuso haber cometido una infracción de tránsito mientras conducía su vehículo en el distrito de Miraflores. El incidente fue registrado en video por la víctima.

De acuerdo con el testimonio del joven afectado, el conductor del otro vehículo manejaba de manera imprudente por la Avenida del Ejército. Tras un intercambio de maniobras, el conductor le insultó y, de forma intimidante, le apuntó con un arma de fuego.

El joven, que también estaba al volante de su automóvil, indicó que, a pesar de haber presentado los videos como prueba ante la comisaría, su denuncia no fue aceptada. “Me dieron un boleto informativo y me dijeron que tenía que presentar la denuncia en la superintendencia. No me quisieron recibir la denuncia”, comentó el afectado.

ATENCION AL CASO

El vehículo involucrado en el incidente está registrado a nombre de Estuardo Benítez Palomino, quien se desempeña como docente en la Universidad Católica. El agraviado espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.