Comerciantes de Mesa Redonda y Mercado Central rechazan gestión de Rafael López Aliaga

Dirigentes y comerciantes del Mercado Central, Mesa Redonda y el Mercado Grau han expresado su rechazo hacia la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien califican como el responsable de una serie de medidas que consideran perjudiciales para sus negocios. Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda y del gremio de Mypes, fue enfático al afirmar: “Es la peor administración municipal de los últimos 25 años”.

Entre las decisiones más criticadas está la instalación de 15 rejas alrededor de Mesa Redonda, destinadas a impedir el acceso de ambulantes. Sin embargo, según denuncias de comerciantes y compradores, estas rejas no solo han fallado en su propósito, sino que también han complicado el ingreso de mercadería y podrían obstaculizar una evacuación en caso de emergencia. “Estas rejas no sirven, están vendiendo pirotécnicos en plena campaña navideña. Eso no se veía hace 20 años”, agregó Cieza, quien también pidió la destitución del alcalde.

Otra medida cuestionada es la llamada "Huerta Encontrada", un espacio que López Aliaga presentó como solución a la informalidad, pero que tras más de un año luce desolado y lleno de basura. Comerciantes locales señalan que esta iniciativa nunca funcionó. A pesar de ello, el alcalde reinauguró el espacio el pasado 14 de diciembre, lo que generó aún más críticas.

DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO

Además, los comerciantes denunciaron presuntos hostigamientos tras su participación en una marcha contra un proyecto de ley que buscaba limitar los negocios en el Cercado de Lima a solo cuatro rubros. Eduardo Estrada, gerente general de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), afirmó que, después de dicha marcha, muchos empresarios recibieron multas arbitrarias. En respuesta a esta situación, los comerciantes han anunciado una movilización para el 6 de enero contra la gestión de López Aliaga. Pese a los intentos de este equipo por obtener una respuesta de la Municipalidad de Lima, no hubo declaraciones al respecto.