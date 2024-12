Llega a Lima menor que perdió nueve dedos de manos por pirotécnico

El menor de 11 años que perdió nueve dedos de sus manos y sufrió graves daños en la vista a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos en Ayacucho llegó a Lima para recibir atención médica especializada. El niño será intervenido en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INNS) debido a la gravedad de sus heridas.

Según el testimonio de su padre, el menor estaba jugando con uno de sus primos cerca de su hogar cuando encontraron un artefacto conocido como "mamarata". Fue al manipularlo que ocurrió el trágico accidente. El padre también denunció que, al llegar con su hijo en estado grave al hospital local, no le quisieron prestar atención inmediata.

“Cuando llegué al hospital, no me quisieron atender. Incluso pedí una ambulancia para trasladarlo al hospital de Ayacucho, pero me dijeron que no había. Tuve que llevar a mi hijo en mi propio carro”, relató el padre.

Por su parte, la doctora Ruth Rojas, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, informó que lamentablemente el menor ha perdido la visión de su ojo izquierdo. Sin embargo, aseguró que el equipo médico está haciendo todo lo posible para salvar el ojo derecho.

AYUDA PARA LA FAMILIA

El padre del menor hizo un llamado de ayuda a las personas de buen corazón y a las autoridades, ya que la familia enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos médicos. Aquellas personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape, enviando su apoyo al número 98 90 75 451.