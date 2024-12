San Martín de Porres: vecinos afectados por obras inconclusas en avenida Miguel Grau

Desde febrero de este año, la avenida Miguel Grau, en San Martín de Porres, se encuentra completamente destruida, causando molestias y perjuicios para vecinos y comerciantes. La Municipalidad Metropolitana de Lima había prometido que las mejoras estarían listas en octubre de este año, pero al cierre de 2024 la obra sigue inconclusa, dejando a los residentes en incertidumbre y condiciones precarias para recibir el nuevo año.

Los testimonios de los vecinos son contundentes. “Estamos con este malestar y perjuicio; hay personas que se caen. Apenas han colocado unos puentes para cruzar hacia el mercado mayorista porque por acá no se puede caminar”, comentó un residente. Las dificultades son aún mayores para personas con movilidad reducida. Una vecina relató: “Tengo a mi mamá en silla de ruedas y no podemos pasar; he tenido que hacerla caminar un tramo para llegar donde la pista está arreglada”.

A la destrucción de las calles se suma la acumulación de basura en las zonas aledañas. Costales de cemento, desmonte y comida en estado de descomposición agravan el panorama. “El tacho está aquí por las puras. Justo hoy, 24 de diciembre, me voy a trabajar y mira cómo veo mi distrito. No es dable”, expresó otro vecino indignado.

COMERCIANTES AFECTADOS

Los comerciantes también son víctimas de esta situación. Una propietaria de un bazar comentó: “Desde marzo estoy alquilando este local, pero no tengo ni cómo pagar. Aquí no entra nadie”. La demora en las obras, a cargo del Gobierno Regional de Lima, afecta directamente a la actividad económica de la zona. Hasta el cierre de este informe, las autoridades responsables no han emitido respuesta alguna, dejando a los vecinos y comerciantes sin soluciones a la vista.