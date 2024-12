Madre denuncia falta de apoyo de la policía tras desaparición de su hija en Collique

La madre de Ángeles Andrea Cieza Díaz, Liseth Ramos, no ha dejado de llorar desde que su hija desapareció hace tres días. en Collique La adolescente de 14 años salió de su casa el lunes por la mañana para dirigirse a su colegio, pero nunca llegó a su destino.

Ángeles salió de su casa con su uniforme de colegio y mochila para dirigirse a la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, ubicada a tan solo unas cuadras. Su madre asegura que la menor nunca llegó a clases.

Algo que sorprendió a la familia es que Ángeles dejó su celular en casa, como era costumbre antes de ir al colegio. En el dispositivo, Liseth encontró solo tareas escolares y conversaciones con amigos, pero no encontró ninguna señal alarmante.

DENUNCIAN QUE POLICÍA NO LOS AYUDÓ EN LA BÚSQUEDA

La madre y la hermana de la adolescente acudieron a la comisaría de Collique a presentar la denuncia, pero denuncian que no recibieron apoyo. "El señor me dio los papeles y me dijo, 'ya hice los papeles, vamos a ayudarla, si es su hijita, vuelve, no la grite', y eso fue todo. No nos dieron ninguna orientación, no nos acompañaron a buscarla", explicó Liseth.