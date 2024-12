VMT: madre de niña asesinada se muestra arrepentida y niega responsabilidad

El asesinato de una menor de 12 años en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) ha indignado a la población, especialmente por la forma en que ocurrieron los hechos. La menor fue encontrada sin vida bajo la cama de un sujeto que presuntamente la violó y posteriormente le quitó la vida.

Recientemente, se publicaron imágenes inéditas de las cámaras de seguridad de la zona, en las que se aprecia a la menor teniendo una fuerte discusión con su madre momentos antes del crimen. En el video, la madre le dice: “No te quiero ver, no te aparezcas”, mientras la menor huye de su casa entre gritos.

ARREPENTIMIENTO

La madre se mostró arrepentida por su accionar y aseguró que se someterá a todas las investigaciones correspondientes. No obstante, señaló que no es responsable del asesinato de su hija.

“Voy a aceptar todas las investigaciones que me tengan que hacer, pero aquí estamos hablando del asesinato y violación de mi hija. Sí, tuve una discusión con ella, pero no la maltraté ni ejercí violencia. No soy culpable de su muerte”, indicó la madre a este medio, asegurando que se siente muy arrepentida.

Después de la discusión con su hija, la madre señaló que la buscó por toda la zona tras no aparecer en su vivienda. “Yo salí a buscarla, no dormí. Pasaron las horas y empecé a buscar en casa de mi familia porque era extraño”, indicó.

La defensa legal de la familia señaló que pedirán la exhumación del cadáver de la menor, pues consideran que hubo violación sexual. Además, solicitan que se tipifique como delito de violación de menor de edad y no como secuestro, lo cual conlleva a cadena perpetua para el responsable.